Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,778.90
BTC/USDT
114,457.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
60 saniyede bugün (24 Ağustos 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında geniş yer buldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ndeki kazanımları paylaştı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (24 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (24 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (23 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (22 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (21 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (21 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (20 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (20 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (18 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (18 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet