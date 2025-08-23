Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,750.70
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
11,372.33
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. -VTR-
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
60 saniyede bugün (23 Ağustos 2025)

Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı
TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı
Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Van'da "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı

