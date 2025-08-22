Dolar
41.01
Euro
48.12
Altın
3,376.72
ETH/USDT
4,646.50
BTC/USDT
116,654.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
60 saniyede bugün (22 Ağustos 2025)

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi
DSİ'den Uşak'ın içme suyu sorunu ile ilgili iddialara yanıt
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz

Benzer haberler

60 saniyede bugün (22 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (22 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (21 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (20 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (18 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (18 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (17 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet