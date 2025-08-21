Dolar
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Muğla ve Adana'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

60 saniyede bugün (21 Ağustos 2025)

