Dolar
42.05
Euro
48.43
Altın
4,009.27
ETH/USDT
3,641.20
BTC/USDT
106,121.00
BIST 100
11,060.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
60 saniyede bugün (03 Kasım 2025)

Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor
"Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: LGBT Lobileri Örneği" raporu yayımlandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (03 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (03 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (02 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (01 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (31 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (31 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (30 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (30 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (29 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (29 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet