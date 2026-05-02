İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Yunanistan açısından eleştirilere yol açtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Girit'in yaklaşık 80 deniz mili batısında ve Yunanistan'ın arama kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunan filoya yönelik müdahalede iletişim sistemlerinin engellendiği ve bazı gemilere fiili çıkma yapıldığı bildirilmişti.

MSB kaynaklarınca, insani yardım taşıyan sivil unsurlara yönelik olayın, başta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiği belirtildi.

Serbest seyrüsefer hakkı, yaşam hakkı ve sivil mülkiyetin korunmasına ilişkin normların bu tür müdahalelerle zedelendiği, müdahalenin ardından İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesi ve bu sürecin Yunan makamlarınca engellenmemesinin, Atina yönetiminin tutumuna yönelik eleştirileri artırdığı ifade edildi.

"Uluslararası hukuk normları sahada tartışmaya açılıyor"

MSB kaynaklarınca, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın politikalarının, Yunanistan'ın deniz yetki alanları ve egemenlik hakları bakımından tartışma yarattığı vurgulandı.

Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen olaya karşı pasif tutum sergilemesinin, uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini gösterdiği değerlendirmesi yapılarak, bu tutumun Yunan kamuoyunda 'Bölgedeki hassas dengelerin olumsuz etkilendiği ve deniz yetki alanlarına ilişkin Yunanistan'ın iddialarının uluslararası düzlemde zayıflamasına yol açtığı' şeklinde eleştirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri faaliyetler ve insani yardım girişimlerine yönelik müdahaleleri birlikte ele alındığında, söz konusu gelişmelerin uluslararası hukuk normlarının sahada giderek daha fazla tartışmaya açıldığını gösterdiğine işaret edildi.

Bu durumun, bölgesel güvenlik dengelerinin yanı sıra küresel ölçekte hukuk temelli düzenin sürdürülebilirliğini de etkileyebilecek nitelik taşıdığı, artan gerilimin düşürülmesi, insani yardım faaliyetlerinin güvence altına alınması ve uluslararası hukuk kurallarına eksiksiz riayet edilmesinin bölgesel istikrarın korunması açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.