Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni”nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni”nde konuşuyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
60 saniyede bugün (27 Ağustos 2025)

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında çalıştaylar yapıldı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız
Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor

