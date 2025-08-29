Dolar
60 saniyede bugün (29 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
60 saniyede bugün (29 Ağustos 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

