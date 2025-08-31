Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,476.20
BTC/USDT
108,757.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
60 saniyede bugün (31 Ağustos 2025)

Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (27 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (26 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (26 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet