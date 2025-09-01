Dolar
Aydın’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Milli Basketbolcu Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Estonya ile oynanan maçın ardından Riga Arena’da basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi -VTR-
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
60 saniyede bugün (01 Eylül 2025)

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

