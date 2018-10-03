ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah, ifade veren şüphelilerden 37'sini tutuklanma, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 16'sı tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Eylül'de 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 110 kişi hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmişti.
Muvazzaf 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubayın tamamı gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 110 şüpheliden 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz,Cankut Taşdan