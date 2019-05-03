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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma: 26 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, 14'ü halen görevli 29 askerden 26'sı gözaltına alındı.

Orhan Onur Gemici   | 03.05.2019
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma: 26 gözaltı

Ankara

Deniz Kuvvetlerin Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, 14'ü halen görevde bulunan 29 askerden 26'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri albay, diğerleri astsubay rütbesinde olmak üzere 29 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

Zanlılardan 14'ünün görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı öğrenildi.

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