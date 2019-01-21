Akıncı Üssü davasında savcı, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilotlar hakkındaki mütalaasını sundu.

(Soldan sağa) Akıncı Üssü davası sanıkları eski pilot Hüseyin Türk, eski pilot üsteğmen Müslim Macit, eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında, sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'e söz verdi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Gümüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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Savcı Gümüş, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot Hüseyin Türk'ün 79 kez, Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteminde bulundu.

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Savcı Gümüş, TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istedi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral için de 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

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Akın Öztürk'ün damadına 79 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gümüş, darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş ile pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

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Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nden havalanan pilotların bombaladığı Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığında 44, Havacılık Dairesi Başkanlığında 7, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde 2 kişi şehit olmuştu.

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Ayrıca, darbecileri protesto için Akıncı nizamiyesinde toplanan vatandaşlardan 9'u darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Muhabir: Serdar Açıl