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Yaşam

Yumurta kabuğuna "delik işleme" rekorunu geçmek için çalışıyor

Ankara'da 33 yıldır yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştüren Hamit Hayran, tavuk yumurtasına 18 binin üzerinde delik açarak yeni rekora imza atmak istiyor.

Soner Aksakal   | 14.01.2023
Yumurta kabuğuna "delik işleme" rekorunu geçmek için çalışıyor Fotoğraf: Soner Aksakal/AA

Ankara

Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve 1988'de yüksek gerilim hattında geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüme engelli kalmasının ardından yumurta oyma sanatına yönelen 67 yaşındaki Hayran, 1990'dan bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı farklı büyüklükteki yumurtalara figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra ismi Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'ne geçen "ilk" Türk olan Hayran, 2020'de 11 bin 827 delikle egale ettiği rekorunu, tavuk yumurtası üzerine 15 bin 55 delik açıp Arapça "Allah" lafzını işleyerek yeniden kırdı.

Hamit Hayran, AA muhabirine, yumurta oyma sanatını Türkiye ve dünyaya tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Halihazırdaki çalışmasını 2 yılda tamamladığını anlatan Hayran, daha önce Pakistanlı bir sanatçının tavuk yumurtasına 7 bin 500 delikle gerçekleştirdiği dünya rekorunu 8 bin 708 delik açarak geçtiğini anlattı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini aktaran Hayran, "2020'de tavuk yumurtasına 11 bin 827 delik delerek kendi rekorumu geliştirdim. Bununla da yetinmeyerek kompozisyon şeklinde tam 15 bin 55 delik deldim. Amacım hem rekorumu geliştirmek hem de Türk milletinin huzurunda verdiğim bu mücadelede kendimi ve yumurta sanatını yenilemekti." diye konuştu.

Hayran, "Bu eserden sonra hedefim tavuk yumurtasına 18 binin üzerinde delik açarak, dünyada hiçbir sanatçının bizi geçmemesini sağlamak. Daha yeni başladım, eserimi bu sene içerisinde tamamlamayı planlıyorum." dedi.

15 bin 55 deliğin anlamı

Hamit Hayran, 33 yıllık çalışmanın sonucunda bu sanat dalında Türkiye'de ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtım kartı almanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Tavuk yumurtasına 2 yıl önce açtığı 15 bin 55 deliğin anlamına değinen Hayran, "Kompozisyonda ilk kırdığımız rekor olan 11 bin 827 deliğin yanı sıra esere başladığım yılı temsilen 2021 delik var. Deliklerden 571'i Hazreti Muhammed'in doğum yılını, 500'ü de 500 hadis-i şerifi anlatıyor. 34'ü ise sanata başladığım yaşı, 31'i sanata verdiğim 31 yılımı anlatıyor. 71 delik, Türkiye'de bu sanatla uğraşan 71 kişiyi temsil ediyor. Toplamda 15 bin 55 delikle yumurtamızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

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