Dolar
41.70
Euro
48.77
Altın
3,962.94
ETH/USDT
4,674.40
BTC/USDT
123,900.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 23 şüpheli yakalandı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere ilişkin "fotoçete albüm operasyonu" düzenlendi.

Semih Erdoğdu, Cankut Taşdan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 23 şüpheli yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

"Fotoçete albüm operasyonu" kapsamında, silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca", "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olan söz konusu şahıslara Özel Harekat ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı
Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 23 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 23 şüpheli yakalandı

Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası başlayacak

Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere bugün su verilemeyecek

Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere bugün su verilemeyecek
Başkentte yaşanan su kesintileri nedeniyle Mamak'taki vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Başkentte yaşanan su kesintileri nedeniyle Mamak'taki vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet