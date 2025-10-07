Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,951.64
ETH/USDT
4,644.00
BTC/USDT
123,541.00
BIST 100
10,751.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti.

Koray Taşdemir  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 09.15'te Atatürk Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için Türkiye’nin çabalarına dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet