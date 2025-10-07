Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 09.15'te Atatürk Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.
Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.
