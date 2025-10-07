Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için Türkiye’nin çabalarına dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte Gazze'de ateşkes süreci için önemli çabalar gösterdiğini vurgulayarak, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." dedi.

Hakan Çopur  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için Türkiye’nin çabalarına dikkat çekti

Washington

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.

ABD Başkanı, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

