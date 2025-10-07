Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,951.64
ETH/USDT
4,644.00
BTC/USDT
123,541.00
BIST 100
10,751.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 92 şüpheli gözaltına alındı.

Efsa Çağla Yavuz  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda sahte belge ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 zanlı yakalandı

MİT, Mossad'a çalıştığı tespit edilen dedektif ve casusluk yapanlara bilgi satan avukatı yakaladı

MİT, Mossad'a çalıştığı tespit edilen dedektif ve casusluk yapanlara bilgi satan avukatı yakaladı
İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet