Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,487.40
BTC/USDT
122,320.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kollarınca 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.

Fatma Nur Candan  | 04.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Ankara

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar sahilinden başlayarak, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturacak.

Etkinlik kapsamında kadınlar, sadece Gazze'deki masumların değil, insanlığın onurunu temsil edecek bir zincir kuracak. Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sumud Filosu'ndaki aktivistler İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı
Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı
Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze için ateşkes planı) Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet