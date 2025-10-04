Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kollarınca 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.
Ankara
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar sahilinden başlayarak, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 4, 2025
◾ Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Ekim Pazartesi günü Üsküdar sahilinden başlayarak, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu
◾ Etkinlik 81 ilde… pic.twitter.com/5jOBEsUL5X
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturacak.
Etkinlik kapsamında kadınlar, sadece Gazze'deki masumların değil, insanlığın onurunu temsil edecek bir zincir kuracak. Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.