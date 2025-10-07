Dolar
Gündem

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

İstanbul Valiliğince, Filistin'e destek amacıyla Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Filistin bayrakları asıldı.

Cüneyt Sevindik  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Valilik tarafından organize edilen çalışma kapsamında, kentin iki yakasını birleştiren köprülerin korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
