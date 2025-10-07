Yunanistan'ın simge yapılarından Meteora'daki kayalıklara Filistin bayrağı asıldı
Yunanistan'ın simge doğal oluşumlarından Meteora'ya, Filistin'le dayanışma amacıyla dev Filistin bayrağı asıldı.
Gümülcine
Yunan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin farklı bölgelerinden bir grup aktivist, büyük bir Filistin bayrağını sabaha karşı bölgedeki kayalıklardan birine yerleştirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aktivistler, bayrağın yerleştirilme anlarını dronla görüntüleyerek "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" mesajıyla çeşitli medya kuruluşlarıyla paylaştı.
"Barışçıl ve sembolik bir dayanışma mesajı" taşıdığı belirtilen eylemde, bayrak özellikle İsrailli turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeden görünür bir noktaya asıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.