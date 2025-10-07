Dolar
Dünya

Yunanistan'ın simge yapılarından Meteora'daki kayalıklara Filistin bayrağı asıldı

Yunanistan'ın simge doğal oluşumlarından Meteora'ya, Filistin'le dayanışma amacıyla dev Filistin bayrağı asıldı.

Ayhan Mehmet  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Yunanistan'ın simge yapılarından Meteora'daki kayalıklara Filistin bayrağı asıldı

Gümülcine

Yunan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin farklı bölgelerinden bir grup aktivist, büyük bir Filistin bayrağını sabaha karşı bölgedeki kayalıklardan birine yerleştirdi.

Aktivistler, bayrağın yerleştirilme anlarını dronla görüntüleyerek "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" mesajıyla çeşitli medya kuruluşlarıyla paylaştı.

"Barışçıl ve sembolik bir dayanışma mesajı" taşıdığı belirtilen eylemde, bayrak özellikle İsrailli turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeden görünür bir noktaya asıldı.

