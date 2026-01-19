Yozgat'ta kar güzelliği eklenen menderesler havadan görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çevresi karla beyaza bürünen menderesler dronla görüntülendi.
Yozgat
İlçeye bağlı Başçatak ile Yukarıçulhalı köyleri arasında bulunan ormandaki vadiden akan menderesler, kar altındaki görüntüleri görsel şölen sundu.
Büyük sarıçam ormanlarının yağışın ardından beyaza bürünen doğası içinde suyun oluşturduğu kıvrımlar güzel manzara oluşturdu.
Kar altındaki menderesler dronla kaydedildi.
