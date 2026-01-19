Dolar
logo
Yaşam

Yozgat'ta kar güzelliği eklenen menderesler havadan görüntülendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çevresi karla beyaza bürünen menderesler dronla görüntülendi.

Sait Çelik  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Yozgat'ta kar güzelliği eklenen menderesler havadan görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Doğan/AA

Yozgat

İlçeye bağlı Başçatak ile Yukarıçulhalı köyleri arasında bulunan ormandaki vadiden akan menderesler, kar altındaki görüntüleri görsel şölen sundu.

Büyük sarıçam ormanlarının yağışın ardından beyaza bürünen doğası içinde suyun oluşturduğu kıvrımlar güzel manzara oluşturdu.

Kar altındaki menderesler dronla kaydedildi.


