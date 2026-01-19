Dolar
43.27
Euro
50.34
Altın
4,665.76
ETH/USDT
3,229.10
BTC/USDT
93,139.00
BIST 100
12,742.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Yaşam

İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, imamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bilal Kahyaoğlu  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi

Kastamonu

Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayan köy imamı Rıfat Şahin, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı köyünde cep telefonu kamerasıyla video çekmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köydeki son durumu anlatan Şahin, karda yürüyen kedilere seslendi.

Şahin'in çağrısı üzerine, biri önde olmak üzere 6 kedi, karda tek sıra halinde imamın evine doğru yürümeye başladı.

Duygularını "Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum." diyerek dile getiren imam daha sonra evine gelen kedileri besledi.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi

İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi

Ilgaz Dağı'nın karlı ormanları dron ile görüntülendi

Emekli akademisyen hayatını memleketini araştırmaya adadı

Köyde yaşayan gençler "lastikten kızak" ile karda eğlenmenin yolunu buldu

Köyde yaşayan gençler "lastikten kızak" ile karda eğlenmenin yolunu buldu
Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği

Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği
Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet