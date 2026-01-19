Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu
Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kars
Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İlçenin Oyuklu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki İrfan Varli'yi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle yakınları hastaneye götüremedi.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası yaşlı hasta evinden alınıp Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.