Yaşam, insana dair

Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu

Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Cüneyt Çelik  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu

Kars

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçenin Oyuklu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki İrfan Varli'yi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle yakınları hastaneye götüremedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası yaşlı hasta evinden alınıp Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Benzer haberler

