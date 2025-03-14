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Yaşam

Yörük bir gencin hikayesini anlatan "DJ Ahmet" filmi, Türkiye'de sonbaharda gösterime girecek

Kuzey Makedonya'da Yörük bir gencin hikayesini anlatan "DJ Ahmet" filmi, Türkiye'de sonbaharda sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Yörük bir gencin hikayesini anlatan "DJ Ahmet" filmi, Türkiye'de sonbaharda gösterime girecek

İstanbul

Bu yıl ocak ayında Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yapan film, festivalden hem "Seyirci Ödülü" hem de "Jüri Özel Ödülü"nü kazandı.

Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Yörük Türklerinin yaşadığı Kocaali köyünde geçen Türkçe film, küçük kardeşine ve koyunlarına sahip çıkmaya çalışan delikanlı çoban Ahmet'in müziğe ve hayata olan tutkusunu ele alıyor.

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kocaali köyü, Türkçe konuşulan ve Türk kültürünü Balkanlar'da yaşatmaya devam eden bir yer olarak biliniyor.

Makedon Georgi Unkovski'nin yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı filmde, DJ Ahmet'i Arif Jakup canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova, Aksel Mehmet, Selpin Kerim ve Atila Klince yer alıyor.

Kuzey Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Hırvatistan ortak yapımı filmin çekimleri, Kocaali (Kodzalija), Ali Koç (Ali Koch) ve başkent Üsküp'te gerçekleştirildi.

Film, festival yolculuğuna devam ediyor.

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