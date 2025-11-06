Üsküp'te Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla konferans gerçekleştirildi.
Üsküp
Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesindeki Balkan Araştırmaları Merkezince, "Dayton Anlaşması'ndan 30 yıl sonra: Aliya İzetbegoviç'in Mirası" başlıklı bilimsel konferansa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Aliya İzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovic, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılışında konuşan Sabina Berberovic, Aliya İzetbegoviç Vakfının 6 yıl önce Saraybosna'da İzetbegoviç'in entelektüel ve etik mirasını korumak, tanıtmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.
Aliya'nın tüm hayatının özgürlük arayışı içinde olduğunu, her insanın özgürlük içinde doğmaya ve yaşamaya hakkının bulunduğuna inandığını belirten Berberovic, "Aslında insan, yaşamının en yüce değeri olan bu özgürlük duygusunu inancından almıştır ve özgürlük, insan onuru, eşitlik, hoşgörü, adalet, demokrasi gibi savunduğu insanlığın diğer tüm evrensel değerlerinin kaynağıdır." ifadesini kullandı.
1991-1992 döneminde babasının kişisel sekreter ve tercümanı olarak görev yaptığını anlatan Berberovic, eski Yugoslavya'nın çöküşü öncesi ve sonrasında çok sayıda müzakere turuna tanık olduğunu, dönemin Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov ile Aliya'nın "o çalkantılı zamanlarda mantığın sesi" olduklarını söyledi.
Berberovic, "Onlar, savaşı ve ülkenin parçalanmasını gerçekten engellemeye çalışan tek politikacılardı." dedi.
"Aliya İzetbegoviç burada olsaydı, insan olmanın en kutsal kimliğimiz olduğunu bize hatırlatırdı"
IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da Aliya'yı "bilgeliği, cesareti ve insanlığıyla kendilerine yol gösteren lider" olarak tanımladı.
Aliya'nın devlet adamından daha fazlası olduğuna işaret eden Sunar, "En karanlık zamanlarda bize ahlakın, huzurlu günlerimiz için sakladığımız bir lüks olmadığını, özellikle de en zor zamanlarda bir görev olduğunu hatırlattı." dedi.
Gazze'de yaşanan acılara tanık oldukları bu dönemde sessiz kalamayacaklarını, masum, çocuk ve ailelerin kaybının kendilerini "ahlaki uyanışa" çağırdığını kaydeden Sunar, "Aliya İzetbegoviç burada olsaydı, insan olmanın en kutsal kimliğimiz olduğunu bize hatırlatırdı. Bizim görevimiz, Bosna'da, Filistin'de, Gazze'de ve adaletin vicdan ışığını söndürmekle tehdit ettiği her yerde o insanlığı savunmaktır." ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Balkan Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Flamur İsmaili'nin moderatörlüğünde, akademisyen Prof. Dr. Ferid Muhic, Aliya İzetbegoviç'in eski Kabine Şefi ve Danışmanı Faris Nanic ve IBU Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Kire Sharlamanov, İzetbegoviç'in hayatı ve çalışmaları konusunda sunumda bulundu.