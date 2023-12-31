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Yaşam

Yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanan Antalya'da aralık ayı turist rekoru kırıldı

Turizmde hareketli bir yıl geçiren Antalya'da, aralıkta hava yoluyla gelen turist sayısında rekor kırıldı, yılbaşı haftasında konuk edilen yabancı misafir sayısı 121 bin 139'u buldu.

Hatice Özdemir Tosun  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanan Antalya'da aralık ayı turist rekoru kırıldı

Antalya

Yılbaşı haftası olan 23-30 Aralık tarihlerinde yoğunluk yaşanan Antalya'daki iki havalimanında, aralıkta giriş yapan turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'ya 23-30 Aralık döneminde hava yoluyla 121 bin 139 turist geldi.

Aralık ayında hava yoluyla gelişler, geçen yıla göre yüzde 7, turizmde rekor yılı olan 2019'daki 227 bin 701 turist sayısına göre ise yaklaşık yüzde 32 artarak 302 bin 505 kişi oldu.

Bu sayı, Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlar terminallerinden elde edilen en yüksek aralık verisi olarak kayıtlara geçti.


Fotoğraf: Hatice Özdemir Tosun/AA

Polonya ve İngiltere pazarları büyüdü

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, rekorlarla dolu bir yıl geçirdiklerini söyledi.

2023'e umutla başladıklarını ancak deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin sarsıldığını belirten Saatçioğlu, yılın ilk aylarında turizmde rezervasyonlarda duraklama yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin ve Antalya'nın çok hızlı toparlanmaya girdiğini dile getiren Saatçioğlu, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra güzel rezervasyonlar almaya başladık. Hedefimiz 2019'u geçmekti, bu yıl hedefi gerçekleştirdik." dedi.

Turizmin olumsuz her olaydan hemen etkilendiğini ifade eden Saatçioğlu, dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerin, savaşların, gergin ortamların etkilerini turizmcilerin hissettiğini belirtti.

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'yi direkt etkilediğini hatırlatan Saatçioğlu, bu yıl bu pazarlarda da toparlanma olduğunu ve Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde turist geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi, Antalya'nın da dünyaca tanınan bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, bir pazarda olumsuzluk yaşandığında alternatif pazarların doğabildiğini kaydetti.

Bu yıl da bazı pazarlardan beklenin üstünde turist ağırladıklarını dile getiren Saatiçoğlu, "Bu yıl Polonya ve İngiltere pazarları sürpriz yaptı. Turizm açısından önemli pazarlar, bunların daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Özellikle İngiltere pazarında da 'her şey dahil' sistemi yavaş yavaş yer bulmaya başladı. 2024'ten de umutluyuz." diye konuştu.

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