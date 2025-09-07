673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda üç gün süren organizasyona, 70'ten fazla başpehlivan ile alt boylarda 1500'ün üzerinde pehlivan katıldı.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde geçen yılın şampiyonu Enes Doğan ile Feyzullah Aktürk, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.
Final karşılaşmasında yarım saatlik normal sürede kazanan çıkmaması üzerine geçilen puanlama bölümünde Aktürk’e üstünlük sağlayan Doğan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın da izlediği final müsabakasına güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ödül töreni yapıldı
Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste iki yıldır başpehlivanlığı kazanan Enes Doğan'a altın kemerini, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Antalya Valisi Hulusi Şahin birlikte takdim etti.
Enes Doğan'ın şampiyonluk kupasını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı da olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikincisi Feyzullah Aktürk ile üçüncüler İsmail Balaban ve Mustafa Taş, kupa ve madalyalarını törene katılan diğer protokol üyelerinin elinden aldı.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan'a özel dikim ceketin hediye edildiği 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'ya bir ev, Enes Doğan'a da para ödülü verildi.
Öte yandan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini 21 milyon 777 bin lirayla Hakan Çetin yeniden kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.