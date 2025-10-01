Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor
logo
Yaşam

Alman çift 28 yıldır tatil için Antalya'yı tercih ediyor

Almanya'da oturan 80 yaşındaki Brigitte ve 85 yaşındaki Wolfgang Krüger çifti, 1997'den bu yana her yıl tatil için Antalya'ya geliyor.

Mustafa Karabıyık  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Alman çift 28 yıldır tatil için Antalya'yı tercih ediyor Fotoğraf: Mustafa Karabıyık/AA

Antalya

Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'ndeki otelde kalan Krüger çifti, 28 yıldır aynı tesiste, aynı odada konaklıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Otel yönetimi de çifte özel ilgi gösteriyor. Yürümekte zorluk çeken çift, otel araçlarıyla odalarından alınıp restorana getiriliyor ve açık büfeden seçtikleri yemekler garsonlar tarafından masalarına taşınıyor.

Brigitte Krüger, AA muhabirine, kenti çok sevdiklerini ve tatil planı yaparken ilk tercihlerinin Antalya olduğunu söyledi.

Yılda 2 kez kente geldiklerini anlatan Krüger, "45. kez Antalya'dayız. Sağlığımız yerinde olursa gelecek yıl da burada olmak istiyoruz. Tüm personeli neredeyse tanıyoruz, burada aile gibi olduk." dedi.

Otel Operasyon Müdürü Ömer Karahanlı da Alman çifte, rezervasyon yaptırdıklarında aynı odayı hazırladıklarını belirtti.

Karahanlı, "Geldikleri zaman bir şölen havası oluyor, özel günlerini burada kutluyorlar. Bütün personel, otel, komple seferber oluyoruz. Gelirken odaları hazır, geldiklerinde masaları hazır. Sabah, öğlen, akşam yıllardır aynı masada oturuyor, aynı odada kalıyorlar. Onların masalarını, sadece onlar kaldığı sürece onlar kullanabiliyor." diye konuştu.

