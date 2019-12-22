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Yaşam

Vosvos tutkunları şiddet gören kadınların adını araçlarında yaşatacak

Vos07 Kulübü üyeleri, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını ve hikayelerini anlatan bilgi notlarını araçlarına astı.

Orhan Çiçek   | 22.12.2019
Vosvos tutkunları şiddet gören kadınların adını araçlarında yaşatacak Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Antalya'daki "vosvos" tutkunları, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla "Kadınlar baş tacımız" etkinliğinde bir araya geldi.

Konyaaltı ilçesindeki bir kafede buluşan Antalya Vosvos Ailesi (Vos07) Kulübü üyeleri, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları ve hikayelerinin yer aldığı bilgi notlarını araçlarına astı.

Vos07 Kulübü Başkanı Erdal Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle, kadına yönelik şiddet konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.

Her canlının yaşama hakkı olduğunu belirten Ateş, "Bu farkındalık projemizle ses getirmek istiyoruz. Slogan olarak da 'Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır' diyoruz. Vos07 ailesi olarak, şiddet gören ve öldürülen kadınların anısına araçlarımıza kadınların isimlerini ve fotoğraflarını yapıştırarak, bir yıl boyunca onları yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ateş, şiddet gören ve öldürülen kadınları her etkinlikte temsil edeceklerini dile getirerek, "Etkinlikte, terör saldırısında şehit edilen öğretmenlerimize ve şiddet gören kadınlara yer vermeye gayret gösterdik. Kadınlar bizim baş tacımız. Hepimizi bir anne yetiştirdi. Umarım, sosyal duyarlılık anlamında bir fark yaratırız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan bazı aileler de araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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