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Spor

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Trentino Itas takımı şampiyonluğa ulaştı

Antalya'da oynanan Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibi, şampiyonluğa ulaştı.

Oktay Özden  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Trentino Itas takımı şampiyonluğa ulaştı

Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki mücadeleyi 3-0 kazanan İtalya ekibi, 2024 yılı CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Trentino Itaslı oyuncular, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Kadınlar finalinde ise İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Allianz Vero Volley takımları saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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