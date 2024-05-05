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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde A. Carraro Imoco şampiyonluğa ulaştı

Antalya'da oynanan Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A. Carraro Imoco şampiyonluğa ulaştı.

Oktay Özden  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde A. Carraro Imoco şampiyonluğa ulaştı

Antalya

İki İtalyan takımının karşılaştığı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A. Carraro Imoco, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki final maçında A. Carraro Imoco, 2024 yılı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. A. Carraro Imoco oyuncuları ile başantrenör Santarelli, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni yapıldı

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya'nın A. Carraro Imoco ekibine, şampiyonluk kupası ile madalyaları törende verildi.

Finali ikinci tamamlayan Allianz Vero Volley takımının oyuncularına da madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine, Bakanlar Bak ile Abodi'nin yanı sıra İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi ve diğer konfederasyon, federasyon ve bakanlık yetkilileri katıldı.

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