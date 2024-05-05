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Spor, Futbol

Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Okan Coşkun  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı Kalyon Stadı'nda gerçekleşti.

Birinci yarı

12. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Sorescu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Dragus, önünde kalan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Djilobodji, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ghoulam, sol taraftan kazanılan taç atışını uzun kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Kilama'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Nita, topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

74. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

80. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Gradel, Massanga'yla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Dragus, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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