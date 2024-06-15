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Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Açe'deki Osmanlı Mezarlığı'na ziyaret

Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Banda Açe'deki Osmanlı Mezarlığı'na ziyarette bulunarak şehitler için dua etti.

Hikmet Faruk Başer  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Açe'deki Osmanlı Mezarlığı'na ziyaret Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer - AA

Banda Açe

Ülkedeki yardım çalışmalarına katılan vakıf üyeleri, Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'deki Osmanlı Mezarlığı'nı (Selahaddin Mezarlığı) ziyaret etti.

Burada mezarlığın bakımını ve bekçiliğini yapan Azimah Abdülaziz ile sohbet eden heyet, Endonezya'ya Kurban Bayramı yardımlarını ulaştırmak için geldiklerini belirtti.

Heyet üyeleri, daha sonra mezarlıktaki şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ziyarete, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri oyuncu Burak Haktanır ile gazeteci Mehmet Ardıç da katıldı.

Öte yandan TDV yetkilileri, Açe'de vakıf burslarıyla Türkiye'de okuyan ve tekrar ülkelerine dönen mezunlarla buluştu.

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