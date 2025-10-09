Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen’i ziyaret etti
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'i ziyaret etti.
Roma
Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu için geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Karagöz, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel’le Büyükelçi Ülgen'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Roma'daki temasları ve Anadolu Ajansı'nın son dönemdeki çalışmalardan bahsederken, Büyükelçi Ülgen de her geçen gün gelişmekte olan Türkiye ile İtalya ilişkilerindeki gelişmelerden söz etti.
Büyükelçilik şeref defterini imzalayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Ülgen’e Anadolu Ajansı Yayını olan "Yıllık 1923"ü takdim etti.
Büyükelçi Ülgen, yıllığı dikkatle inceleyerek, bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ve önemli bir arşiv niteliği taşıdığını belirtti.
Ülgen, Karagöz'e büyükelçiliği gezdirerek, tarihi bina hakkında bilgi verdi.