Euro
8.40
Dolar
6.95
BIST 100
1,562.02
Altın
1,782.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara’da Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarını Samandıra Tesisleri’nde sürdürüyor
logo
Yaşam

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde mağdur olan engelli vatandaşların protez ihtiyacı karşılanıyor.

Rauf Maltaş   | 18.02.2021
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan bölgelerde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen maddi ve manevi destek hizmetleri sürüyor.

Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, daha önce kol ve bacak protezleri takılan engellileri ziyaret edip, onların sevinçlerine ortak oldu.

Yıllar sonra kimseye ihtiyaç duymadan yürüme imkanına yeniden kavuşan engelliler, Vali Erin ve diğer yetkililer başta olmak üzere Türkiye'ye teşekkür etti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan 18 engelliye protez hediye edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan marttan itibaren kademeli açılması öngörülen restoran ve kafeler için öneriler
İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor
Anne ve babasını görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan kaybeden doktordan 'tedbirlere uyun' çağrısı

Benzer haberler

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eğitime desteği sürüyor

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 41 yaralı

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor
Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı

Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı