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Yaşam

Trabzon'daki Canikdere Şelalesi kışın yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde 14 metreden dökülen Canikdere Şelalesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Duygu Avunduk  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Trabzon'daki Canikdere Şelalesi kışın yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, turizm cenneti Canikdere Şelalesi'ni tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Beşel, ilçe merkezine 800 metre uzaklıktaki şelalenin çok önemli bir rekreasyon, dinlenme ve gezinti alanı olduğunu ifade etti.

Şelalenin bulunduğu bölgeye doğaya uyumlu gezinti yolu yaptıklarını belirten Beşel, "İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve belediyemizin imkanlarıyla temin ettiğimiz ödenekle 650 metre uzunluğunda çelik konsorsiyum üzerine ahşap, devamında 1900 metrelik kauçuk zeminli yürüyüş yolu yaptık ve ilçemize kazandırdık." dedi.

Beşel, şelalenin yerli ve yabancı turistler için önemli dinlenme ve gezi alanı olduğunu dile getirerek, "Çevre ilçelerden, illerden ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğun ziyaretine konu oldu. Mutluyuz, burası güzel bir yer. Gürültü, egzoz ve çevre kirliliğinden uzakta, insanların zihin dinlendirebileceği bir alan olarak ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

Şelalenin ilgi gördüğünü aktaran Beşel, şunları kaydetti:

"Canikdere Şelalesi, 4 mevsim farklı güzelliklere bürünüyor. İlkbahar döneminde tabiri caizse yalan dünya cenneti oluyor. Işıklandırması var, akşam da istediğiniz saatlerde burada gezinti yapabilirsiniz. Misafirlerin dinlenebileceği ve ilçenin farklı lezzetlerini tadacağı restoranlar, sosyal tesis ve dinlenme alanları bulunuyor. Doğa bizim, işlendiği takdirde çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Doğamızı eğlenme, stres atma alanı olarak tanzim etmeyi öncelikli belediye görevlerinden biri olarak görüyorum."

Beşel, şelaleyi yazın 200 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatarak, ilçeye bağlı Erikbeli ve Kadıralak yaylalarının da her mevsim turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

Ailesiyle şelalenin bulunduğu bölgeyi gezen Süleyman Özoğlu, "Dört mevsim ayrı güzelliği var. İnsanlar buraları gelip görsünler, zaman geçirsinler." dedi.

Paşa Emre Durmuş da karın ardından şelalenin güzelliği görmek istediğini ifade etti.

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