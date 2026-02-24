Dolar
43.84
Euro
51.70
Altın
5,153.30
ETH/USDT
1,823.80
BTC/USDT
63,087.00
BIST 100
14,032.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Enes Sansar  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Trabzonspor, Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Trabzon

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzonspor, Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Trabzonspor, Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları aştı

YEDAM sayesinde 6 yıl bağımlısı olduğu sanal kumarı geride bıraktı

Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi 2028 olimpiyatları

Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi 2028 olimpiyatları
Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı
Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet