Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,977.60
BTC/USDT
68,095.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

Trabzon'da yükseköğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk mutfağına ait yemekleri öğreniyor.

Duyğu Avunduk  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Azerbaycan, Yemen, Somali, Gine, Gürcistan, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Etiyopya, Sudan, Bangladeş, Libya ve Tunus gibi ülkelerden Trabzon'a gelen öğrencilerden bazıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) işbirliğinde düzenlenen Türk Mutfağı Aşçılık Akademisi'ne katılıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren 59 öğrenciye KULDER Kadın Komisyonu Başkanı Sevinç Civelek, yaklaşık iki aydır Türk yemekleri hazırlamayı öğretiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzon'un yöresel lezzetlerini de pişirmeyi öğrenen gençler, mısırın öğütülüp un haline gelme aşamalarını da değirmende takip etti. Öğrenciler, geleneksel yöntemlerle öğütülen mısır unundan daha sonra kuymak yaptı.

Sevinç Civelek, AA muhabirine, derneğin mutfağında öğrencilere çeşitli yemeklerin yapılışını öğrettiğini söyledi.

Öğrencilerin Türk yemeklerini öğrenmeye meraklı olduğunu belirten Civelek, "Öğrencilerimiz, genellikle kahvaltıda yaptığımız kuymağın mısır ununun özünü hep merak ediyorlardı. Bugünkü dersimizde de öğrencilerimize mısırın tanelerini ufalayarak, nasıl una dönüştüğünü göstermek istedik." dedi.

Aynı zamanda Gülbaharhatun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı da olan Civelek, kursa Azerbaycan, Yemen, Somali, Gine, Gürcistan, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Etiyopya, Sudan, Bangladeş, Libya ve Tunus gibi ülkelerden öğrencilerin katıldığını ifade etti.

"Çok güzel bir tecrübe oldu benim için"

Türk Mutfağı Aşçılık Akademisi'ne katılan, KTÜ yüksek lisans öğrencisi Arakanlı Abulkalam Riyan ise proje sayesinde hem Trabzon'u daha yakından tanıdığını hem de Türk yemeklerinin yapılışını öğrendiğini söyledi.

Riyan, ilk defa değirmen gördüğünü anlatarak, "Değirmene gelmek bizim için sürpriz oldu. Ülkemde ve gittiğim diğer ülkelerde böyle bir şey yoktu. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Mısırları nasıl öğütüyorlar, nasıl kırıyorlar ilk defa gördüm." diye konuştu.

Öğrendiği Türk yemeklerini zaman zaman yaptığını dile getiren Riyan, "Türk yemeklerini yapmaya başladım. Tavuk sote yapmayı deniyorum, öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum." dedi.

Biyoloji bölümünde doktora yapan Gürcü İnga Aşlarba da kursta Türk yemeklerini detaylarıyla öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama
"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
Adana polisi uyuşturucuyla mücadele için okullardan tamir atölyelerine birçok alanda çalışma yapıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

Suça sürüklenen çocuklar için "Osmanlı modeli" önerisi

YEDAM desteğiyle 14 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu

YEDAM desteğiyle 14 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu
Karalahana çorbası

Karalahana çorbası
Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı

Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet