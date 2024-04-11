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Yaşam

Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle boydan boya sarıya bürünen tarlalar, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor.

Fırat Çakır  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler, sarı kanola tarlalarını görüntülemek, hatıra fotoğrafı çektirmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek istiyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine kentin birçok turizm çeşidini içinde barındırdığını belirtti.

Tekirdağ'ın renkli tarlalarının turizm için alternatif olduğunu aktaran Hacıoğlu, kanola tarlalarının vatandaşları kendine hayran bıraktığını söyledi.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Cansu Yörükoğlu, bayram tatilini Tekirdağ'da geçireceklerini söyledi.

Kanola tarlasında güzel bir fotoğraf karesi ile anı ölümsüzleştirdiklerini dile getiren Yörükoğlu, bu sarı görüntünün benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu kaydetti.

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