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Yaşam

Tekirdağ'da gelincik tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor

Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğrafları renklendiriyor.

Mesut Karaduman  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Tekirdağ'da gelincik tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde de öbek öbek açan gelincikler görsel şölen sunuyor.

Renkleri ve narin yapılarıyla ilgi çeken gelincikler fotoğraf tutkunlarının çekimlerine konu oluyor.

Öğrenciler de zaman zaman gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Kentin baharın gelmesiyle rengarenk olduğunu aktaran Çelik, "Baharın gelmesiyle doğa farklı renklere bürünüyor. İnsanlar bu güzellikleri görünce keyif alıyor. Bizler de fotoğraf tutkunları olarak bu güzellikleri kadrajımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Kanola, gelincik, buğday tarlaları hepsi birbirinden güzel. Kent bu dönem doğal stüdyo gibi." dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Ateş ise gelinciklerin açtığı tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

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