Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Çorum
Büyükhırka köyünde otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.