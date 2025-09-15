Dolar
logo
Gündem

Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Serdar Coşkun, Yasemin Aleyna Tufan  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum

Büyükhırka köyünde otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
