Tekirdağ'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ
Balıkçı teknesiyle denize açılan vatandaşlar, Gaziköy Mahallesi açıklarında kendilerine eşlik eden yunusları fark etti.
Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman yarışan yunuslar keyifle izlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sürü halinde gezen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.
Yunusların keyifli gösterisi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.