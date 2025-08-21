Dolar
Yaşam

Tekirdağ mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı hedefliyor

Doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz ve güvenli plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı amaçlıyor.

Fırat Çakır  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Tekirdağ mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı hedefliyor Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Marmara Denizi'nin mavi sularıyla buluşan kıyıları, altın sarısı kumsalları ve doğa manzaralarıyla açık hava tablosunu andıran Tekirdağ, 10 mavi bayraklı plajıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın sahip olduğu doğal güzellikleri, denizi ve plajlarıyla turistler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kentin, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmiş 16 plaj işletmesi bulunduğunu hatırlatan Karaküçük, bu yıl sayının 23'e yükseldiğini belirtti.

Kentte mavi bayraklı plajların sayısını arttırmak için çalıştıklarını aktaran Karaküçük, "Tekirdağ, coğrafi konumu itibarıyla çok önem taşıyor. Turizm açısından kıymetli bir noktadayız. Bunu avantaja dönüştürmek için çalışmalarımız sürüyor. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülke sıralamasında daha üst basamaklara çıkmak istiyoruz." dedi.

Karaküçük, Tekirdağ’ın mavi bayraklı plaj sayısı bakımından ülke genelinde 9'uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Kentin yamaç paraşütünden rüzgar sörfüne kadar birçok ekstrem spora ev sahipliği yaptığını belirten Karaküçük, mavi bayraklı plajların bu destinasyonu taçlandırdığını dile getirdi.

Coğrafi konumun turizm açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Karaküçük, "İstanbul ve çevre illere yakınlığımızın yanı sıra Balkanlar, Yunanistan ve Bulgaristan'a ulaşım kolaylığı bulunuyor. Bu avantajı şehrimizin lehine kullanarak turizmde daha ileri noktalara ulaşmak için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

