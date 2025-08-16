Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,392.50
BTC/USDT
117,400.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ’da öğretmen baba ve kızı çalıştıkları ilkokulun duvarlarını renklendirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Gündüz ve okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan kızı Büşra Çimen Bayram, anaokulu öğrencileri için okul koridorlarını çizgi film karakterleriyle süsledi.

Bünyamin Polat  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Tekirdağ’da öğretmen baba ve kızı çalıştıkları ilkokulun duvarlarını renklendirdi Fotoğraf: Bünyamin Polat/AA

Tekirdağ

Yaklaşık iki ay süren çalışmada baba-kız, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okulun duvarlarını çocukların ilgisini çekecek figürlerle donattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmada projeksiyon cihazıyla duvarlara yansıtılan karakterler, akrilik boyalarla renklendirildi.

Okul Müdürü Gündüz, AA muhabirine, yaptıkları çalışma ile anaokuluna yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Duvarları boyama fikrinin kızından çıktığını belirten Gündüz, "Kızım koridorları renkli hale getirmek istedi. Müdür yardımcılarımızla birlikte bu fikri uygun gördük ve uygulamaya başladık." dedi.

Bayram ise anaokulu öğrencilerinin sevdiğini düşündükleri bilinen çizgi film karakterlerini koridorlara çizdiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışma ile öğrencilere rengarenk bir eğitim ortamı sunduklarını aktaran Bayram, öğrencilerin renkli koridorlarla buluşacağı günü iple çektiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Hatay Samandağ'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'ndaki iddialara tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak

Benzer haberler

Tekirdağ’da öğretmen baba ve kızı çalıştıkları ilkokulun duvarlarını renklendirdi

Tekirdağ’da öğretmen baba ve kızı çalıştıkları ilkokulun duvarlarını renklendirdi

Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü

Serbest dalışta dünya ikincisi Ediz Duman'ın hedefi şampiyonluk

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında
Geri dönüşümden melodiler yükseliyor

Geri dönüşümden melodiler yükseliyor
Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet