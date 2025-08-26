Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.80
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,683.00
BIST 100
11,521.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Kültür

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti'nin tarihi bilinenin ötesine uzanıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tiyatro alanında sürüyor.

Mesut Karaduman  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti'nin tarihi bilinenin ötesine uzanıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığındaki kazılar devam ediyor.

Antik kentteki tiyatroda 55 kişilik ekiple yürütülen kazının yanı sıra alanda mimari belgeleme, jeofizik ve buluntu inceleme çalışmaları yapılıyor.

Prof. Dr. Erdem, antik kentte yürütülen çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklendiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antik kentte iki farklı alanda kazı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Erdem, "Buradaki tiyatro bilindiği gibi çok büyük bir alan, Trakya'nın bilinen en büyük tiyatrosu. Bizi burada zorlayan 6 metrelik bir dolgu oluşu. Bu dolgudan da önemli bulgular geliyor. Bir iskelet, bir Roma heykeli, küçük bir tanrıça Athena'ya adanmış küçük bir heykelcik." dedi.

Erdem, antik kentin çok önemli olduğunu ve kazı çalışmalarının 12 ay boyunca devam edeceğini dile getirdi.

Antik kentin başkent olmasından dolayı önemli yapılar ve yazıtların olabileceğini kaynaklardan bildiklerini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükteki bir antik kentin ortaya çıkarılması elbette yavaş yavaş olacak ama bölge turizmine ve bölgenin kültür hayatına çok önemli katkıları olacak. Bütün yapılar gömülü olduğu için bu biraz zaman alacak. Tarihi çok eskilere dayanan bir antik kent. Buranın Yunan, Roma ve Geç Antik Dönemi'ni çok iyi biliyorduk. Ancak bizim kazı sırasında bulduğumuz çok sayıda taş alet yerleşimin çok daha önceye ait olduğunu ispat etti. Bu tabakalara da ulaşmayı hedefliyoruz. Tiyatronun Roma döneminde çok önemli bir yapı olduğunu, 6. yüzyıldan sonra ise kapatıldığını biliyoruz."

Erdem, antik kentin gelecek yıllarda tarih meraklılarının uğrak yeri haline geleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti'nin tarihi bilinenin ötesine uzanıyor

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti'nin tarihi bilinenin ötesine uzanıyor

Uzman doktor 20 yıllık sigara alışkanlığını poliklinik desteğiyle bıraktı

Datça açıklarındaki Osmanlı batığından "bir müzeyi dolduracak kadar eser" çıktı

"Hera'nın Şehri" kadın eliyle kazılıyor

"Hera'nın Şehri" kadın eliyle kazılıyor
Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde Demeter'e adanmış tapınak gün yüzüne çıkarılıyor

Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde Demeter'e adanmış tapınak gün yüzüne çıkarılıyor
Dalgıç arkeologlar, su altında 7 bin yıllık limanda yeni keşifler için çalışıyor

Dalgıç arkeologlar, su altında 7 bin yıllık limanda yeni keşifler için çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet