Uzman doktor 20 yıllık sigara alışkanlığını poliklinik desteğiyle bıraktı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan uzman doktor Ersan Emre, yaklaşık 20 yıllık sigara alışkanlığına poliklinik desteğiyle son verip, daha rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mesut Karaduman  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Uzman doktor 20 yıllık sigara alışkanlığını poliklinik desteğiyle bıraktı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Emre, son dönemde artan nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri üzerine sigarayı bırakmak istedi ancak kendi çabalarıyla başarılı olamadı.

Daha sonra görev yaptığı hastanenin sigara bırakma polikliniğine başvuran Emre, aldığı destek sayesinde sigarayı bırakmayı başardı.

Ersan Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Uzun yıllar sigara kullanmasının sağlığını etkilemeye başladığını ifade eden Emre, şöyle konuştu:

"Bir paketin üzerinde sigara kullanıyordum, son zamanlarda sigarayla birlikte nefes darlığım, halsizlik, yorgunluğum artmıştı ve sigaradan ufak ufak artık tiksinmeye başlamıştım ama bir türlü de bırakamamıştım. Çok denedim. Bırakmaya karar verdiğim gün bile yarım paket sigara içiyordum."

Emre, sigaranın ne kadar kötü bir alışkanlık olduğunu sigarayı bıraktıktan sonra anladığını dile getirdi.

Poliklinikten aldığı ilaç tedavisinin etkili olduğunu belirten Emre, "İlacı kullandıktan bir hafta sonra hayatımda ilk defa 24 saat boyunca hiç sigara içmedim. Bu beni çok motive etti. Bir ay ilaç kullandım, daha sonra bıraktım. 6 aydır hiç sigara içmiyorum." dedi.

"Herkes başarabilir"

İsteyen herkesin sigarayı bırakabileceğini ifade eden Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tat duyum neredeyse tamamen değişti. İştahım arttı, yemeklerden lezzet alıyorum. Nefes kapasitem, efor gücüm arttı. Üçüncü haftadan itibaren kendimi yenilenmiş hissettim. Cilt rengim, uyku düzenim değişti. Çok faydasını gördüm. Sigarayı herkes bırakabilir, yeter ki istesin. Benim bile başarabileceğime inancım yoktu ama başardım. 'Bırakamam' diyen herkesin bırakabileceğine inanıyorum."


