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Yaşam

Tekirdağ'da ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı için anıza ekim yapılıyor

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle yaşanan verim kayıplarını en aza indirmek için üreticiler, anıza ekim yöntemini uyguluyor.

Mesut Karaduman  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Tekirdağ'da ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı için anıza ekim yapılıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneğince başlatılan "Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi" çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve dernek başkanı Mehmet Aykut, Gündüzlü Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

Etkinlikte çiftçiler anıza ayçiçeği ekimine ilişkin bilgi aldı, ardından ekim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, anıza ekimleri yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, anıza ekimle, daha az gübre, enerji, yakıt ve ilaç kullanarak kaliteli ürünler elde edilebileceğini söyledi.

Aksoy, "Projenin sonuçlarını alıp bu projeyi Türkiye projesi olarak ülkemizin tamamına sunmayı düşünüyoruz. Anıza ekim yaptığımızda yabancı otla ilgili mücadelemiz kolaylaşıyor. Toprağın organik madde ve su kaybı azalıyor. Tohumun yeni yani tohum yatağının daha doğru daha organik bir şekilde beslenme alanı genişlemiş oluyor." diye konuştu.

Aksoy, toprakları çok fazla sürüp ekme yerine en az düzeyde toprak işlemesi ve anıza ekim gibi yöntemlerin kullanması gerektiğini vurguladı.

Anıza ekimle daha verimli üretim yapılabileceğini belirten Aksoy, "Özellikle emek veren çiftçilerimize, çiftçi kooperatiflerimize, birliklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir proje olacak. Trakya'mızın tamamında zaten biliyorsunuz ayçiçeği, kanola ve buğday öncelikli stratejik ürünlerimiz, bu alanların tamamında da biz bu uygulamayı yapmaya çalışacağız. İnşallah projeyi de bakanlığımıza sunup bununla ilgili de çiftçimize ve üreticimize destek alacağız." ifadelerini kullandı.

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği Başkanı Mehmet Aykut da projenin 3 yıldır uygulandığını dile getirdi.

Devletin de yıllardır projeyi desteklediğini aktaran Aykut, "Kuraklığa karşı dayanıklılık ve toprağın değerlerinin korunması için proje çok önemli. Projenin başarılı olacağına inanıyoruz. Üreticilerimizi bu konuda bilgilendirmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Çiftçi Umur İnanç ise 2 yıldır anıza ekim yaptığını, sonuçlardan memnun kaldığı için ekim alanını artırdığını ifade etti.


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