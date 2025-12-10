Dolar
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
Yaşam

Tekirdağ'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli ve milli teknolojilerin gösterildiği klip hazırladı.

10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Tekirdağ'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti Fotoğraf: Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü

Ergene ilçesinde İstiklal İlkokulu sınıf öğretmeni Mercan Özcan, 2-B sınıfı öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanacak hafta için etkinlik gerçekleştirdi.

Özcan, ellerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görselleri bulunan öğrencilerle, TEKNOFEST kapsamında geçen yıl hazırlanan "Biz Yaptık" adlı şarkıya klip hazırladı.

Okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Yeniyol, "Gördüğümüz minik mucitler, yarının TEKNOFEST katılımcılarıdır. Meraklarıyla her düğmeye basan, hayal güçleriyle roketleri bile şaşırtan bu enerjik küçük dahiler geleceğin teknoloji sahnesine şimdiden göz kırpıyor. Geleceğin büyük fikirleri bu küçük ellerde filizleniyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
