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Yaşam

Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu

Antalya'da Selçuklu ve Osmanlı uygarlığının izlerini taşıyan tarihi Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'nin halıları, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

Nurullah Kalay  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu Fotoğraf: Nurullah Kalay / AA

Manisa

Halı firması tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen desen ve motiflerle caminin mimarisine uygun olarak dokunan halının döşemesi yapıldı.

Firma yöneticilerinden Görkem Yiyen, AA muhabirine cami ile özdeşleşen renk ve sade desenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından seçildiğini belirterek, "Firmamızın 90 yıllık tecrübesi ile her aşaması özenle dokunan Şehzade Korkut Camisi'nin halısı döşenerek hizmete sunuldu." dedi.

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